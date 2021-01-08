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مرأة

طريقة عمل اللحمة الباردة أو الروستو مثل المطاعم

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تحتار أغلب النساء فى اختيار الطريقة الصحيحة بعمل اللحمة الباردة ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير  طريقة عمل اللحمة الباردة او الروستو مثل المطاعم.

مقادير عمل اللحمة الباردة بالصوص البني:

- عرق لحم التريبانكو.

-  5 فصوص ثوم.

- ملعقة فلفل أسود حب.

- خيط دوبارة مخصص للحم.

- ملعقة فلفل أسود مجروش.

- ملعقة صغيرة ملح.

- القليل من الزيت.

- 2 حبة بصل متوسطة الحجم.

- ملعقة صغيرة روز ماري.

- 2 كوب ماء ساخن.

- 3 ملاعق كبيرة دقيق.

طريقة تحضير اللحمة الباردة بالصوص البني:

- في البداية تأكدي من التخلص من الدهون الموجود باللحم.

- ثم قومي بعمل فتحات باستخدام السكين في كل أنحاء عرق اللحم.

- بعد ذلك ضعي فص ثوم مقشر في كل فتحة مصنوعة بعرق اللحم، وضعي القليل من الفلفل الأسود الحب في كل فتحة أيضًا، لإعطاء نكهة رائعة داخل اللحم.

- ثم قومي بربط عرق اللحم بخيط دوبارة مخصص للحم.

- بعد ذلك قومي بتتبيل اللحمة، رشة القليل من الملح والفلفل الأسود المجروش على كل أنحاء اللحم، وغطيها من جميع الجوانب، وتأكدي من تتبيلها جيدًا.

- ثم احضري صينية وضعي بها القليل من الزيت وضعيها على نار عالية الحرارة، واتركي الزيت حتى يسخن.

- ثم قومي بوضع عرق اللحم، وضيفي الروز ماري وشرائح البصل، ثم شوحي اللحم من جميع الجهات حتى يتحمر تمامًا.

- بعد ذلك ضيفي 2 كوب ماء ساخن، داخل الصينية، اثناء طهو اللحم.

- بعد ذلك غطي اللحم بورق الفويل.

- ادخلي الصينية داخل فرن مسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة الحرارة، 180 درحة، واتركي صينية اللحم داخل الفرن لمدة ساعتين.

- بعد أن ينضج اللحم، اخرجي الصينية من الفرن، واتركيها جانبًا لمدة ساعتين تقريبًا حتى تبرد تمامًا، حتى يسهل تقطيعها.

- بعد ذلك انزعي خيط اللحم المربوط، وانزعي فصوص الثوم، وقطعي عرق اللحم المتبل والمحمر إلى شرائح بسمك رفيع إلى حدًا ما.
#الصوص

- الآن جهز صوص اللحم البني، ضعي 3 ملاعق كبيرة دقيق على صوص اللحم المحمود بالصينية المطهو بها اللحم من قبل، وقلبي جيدًا حتى يذوب الدقيق تمامًا.

- ارفعي الصوص من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تصلي إلى القوام المناسب.

- بعد ذلك صفي الصوص البني وضعيه في طبق عميق، واخرجيه إلى جانب شرائح اللحم البارد.

- ضعي الصوص البني على شرائح اللحم اثناء التناول وبالهنا والشفا.

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