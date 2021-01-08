طريقة عمل اللحمة الباردة أو الروستو مثل المطاعم

تحتار أغلب النساء فى اختيار الطريقة الصحيحة بعمل اللحمة الباردة ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير طريقة عمل اللحمة الباردة او الروستو مثل المطاعم.
مقادير عمل اللحمة الباردة بالصوص البني:
- عرق لحم التريبانكو.
- 5 فصوص ثوم.
- ملعقة فلفل أسود حب.
- خيط دوبارة مخصص للحم.
- ملعقة فلفل أسود مجروش.
- ملعقة صغيرة ملح.
- القليل من الزيت.
- 2 حبة بصل متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة روز ماري.
- 2 كوب ماء ساخن.
- 3 ملاعق كبيرة دقيق.
طريقة تحضير اللحمة الباردة بالصوص البني:
- في البداية تأكدي من التخلص من الدهون الموجود باللحم.
- ثم قومي بعمل فتحات باستخدام السكين في كل أنحاء عرق اللحم.
- بعد ذلك ضعي فص ثوم مقشر في كل فتحة مصنوعة بعرق اللحم، وضعي القليل من الفلفل الأسود الحب في كل فتحة أيضًا، لإعطاء نكهة رائعة داخل اللحم.
- ثم قومي بربط عرق اللحم بخيط دوبارة مخصص للحم.
- بعد ذلك قومي بتتبيل اللحمة، رشة القليل من الملح والفلفل الأسود المجروش على كل أنحاء اللحم، وغطيها من جميع الجوانب، وتأكدي من تتبيلها جيدًا.
- ثم احضري صينية وضعي بها القليل من الزيت وضعيها على نار عالية الحرارة، واتركي الزيت حتى يسخن.
- ثم قومي بوضع عرق اللحم، وضيفي الروز ماري وشرائح البصل، ثم شوحي اللحم من جميع الجهات حتى يتحمر تمامًا.
- بعد ذلك ضيفي 2 كوب ماء ساخن، داخل الصينية، اثناء طهو اللحم.
- بعد ذلك غطي اللحم بورق الفويل.
- ادخلي الصينية داخل فرن مسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة الحرارة، 180 درحة، واتركي صينية اللحم داخل الفرن لمدة ساعتين.
- بعد أن ينضج اللحم، اخرجي الصينية من الفرن، واتركيها جانبًا لمدة ساعتين تقريبًا حتى تبرد تمامًا، حتى يسهل تقطيعها.
- الآن جهز صوص اللحم البني، ضعي 3 ملاعق كبيرة دقيق على صوص اللحم المحمود بالصينية المطهو بها اللحم من قبل، وقلبي جيدًا حتى يذوب الدقيق تمامًا.
- ارفعي الصوص من على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تصلي إلى القوام المناسب.
- بعد ذلك صفي الصوص البني وضعيه في طبق عميق، واخرجيه إلى جانب شرائح اللحم البارد.
- ضعي الصوص البني على شرائح اللحم اثناء التناول وبالهنا والشفا.