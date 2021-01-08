ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا كالاتي:

حكم ساحة: محمد يوسف.

حكم مساعد أول: أحمد حسام.

حكم مساعد ثاني: هاني خيري.

حكم رابع: أحمد صالح.

حكم فيديو: محمود دسوقي.

حكم مساعد فيديو: أحمد حمدي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

طاقم تحكيم تونسي يدير مباراة الأهلي وبطل النيجر

موعد مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر والقنوات الناقلة

شوبير يكشف سر استبعاد الشناوي من مواجهة الاهلي وبطل النيجر

ترشيحاتنا

سعر هيونداي ماتريكس موديل 2008 في سوق المستعمل

المشاركة بأبطال أوروبا.. قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير الحمراء.. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

بعد ولي العهد.. أمير سعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..صور

أخطأت في اسمه.. سيدة تلقى حتفها على يد عريسها في ليلة الخطوبة.. تفاصيل

مفاجأة صادمة عن فرجاني ساسي يكشفها أحمد حسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار

بعد نجاحها في مسلسل لؤلؤ.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟