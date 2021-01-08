أدوية التهاب المفاصل يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مرضى كورونا.. دراسة جديدة

توصل باحثون إلى أن دواءين يستخدمان لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يساعدا في إنقاذ حياة واحد من كل 12 مريضًا في العناية المركزة مصابين بفيروس كوفيد الحاد.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية ، قال مسؤولو الصحة إن منظمة الرعاية الصحية في بريطانيا ستبدأ في استخدام عقار (التوسيليزوماب) لعلاج مرضى الفيروس التاجي اعتبارًا من يوم الجمعة ، بعد أن أكدت نتائج حوالي 800 مريض أن العقار يجلب فوائد ، مما يقلل من خطر الوفاة النسبي بنسبة 24٪.





يبدو أن عقارًا آخر لعلاج التهاب المفاصل، وهو ساريلوماب، يفعل الشيء نفسه، ليس فقط في إنقاذ الأرواح، بل يقلل أيضًا من الوقت الذي يقضيه المرضى في العناية المركزة.





أشارت النتائج المبكرة لتجربة دولية سابقًا إلى أن العقار الأول قد يحسن النتائج لأولئك الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا التي تهدد حياتهم، ومع ذلك ، ذكرت تجارب أخرى نتائج مختلطة.





يُعرف كل من العقارين بمضادات مستقبلات IL-6 ، والتي تخفف من تأثير البروتينات التي يمكن أن تسبب رد فعل مفرط لجهاز المناعة، خاصة أنه سبق أن تم ربط عدوى كوفيد-19 القوية بمستويات خطيرة من الالتهابات في الجسم.





جاءت النتائج الجديدة ، التي لم تخضع بعد لمراجعة، من خلال تجربة سريرية تُعرف باسم Remap-Cap، وشملت أكثر من 3900 مريض فيروس كورونا المستجد في 15 دولة حول العالم.





تكشف أحدث دراسة كيف قام الباحثون باختيار مرضى كوفيد-19 البالغين عشوائيًا لتلقي الرعاية القياسية، أو التسريب الوريدي لتوسيليزوماب أو ساريلوماب، في غضون 24 ساعة من وضعهم على دعم الأعضاء في العناية المركزة، وتم إعطاء عدد أقل من المرضى عقار ساريلوماب منذ أن أصبح الدواء متاحًا للاستخدام في وقت لاحق من عقار توسيليزوماب.





ثم راقب الباحثون تقدم المرضى لمدة 21 يومًا على الأقل وكشفت نتائج 792 مريضًا في ستة بلدان أن العقارين قللا من خطر الوفاة.