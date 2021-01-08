ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أدوية التهاب المفاصل يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مرضى كورونا.. دراسة جديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:01 ص
مرضى كورونا
مرضى كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
توصل باحثون إلى أن دواءين يستخدمان لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يساعدا في إنقاذ حياة واحد من كل 12 مريضًا في العناية المركزة مصابين بفيروس كوفيد الحاد.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، قال مسؤولو الصحة إن منظمة الرعاية الصحية في بريطانيا ستبدأ في استخدام عقار (التوسيليزوماب) لعلاج مرضى الفيروس التاجي اعتبارًا من يوم الجمعة ، بعد أن أكدت نتائج حوالي 800 مريض أن العقار يجلب فوائد ، مما يقلل من خطر الوفاة النسبي بنسبة 24٪.

يبدو أن عقارًا آخر لعلاج التهاب المفاصل، وهو ساريلوماب، يفعل الشيء نفسه، ليس فقط في إنقاذ الأرواح، بل يقلل أيضًا من الوقت الذي يقضيه المرضى في العناية المركزة.

أشارت النتائج المبكرة لتجربة دولية سابقًا إلى أن العقار الأول قد يحسن النتائج لأولئك الذين يعانون من عدوى فيروس كورونا التي تهدد حياتهم، ومع ذلك ، ذكرت تجارب أخرى نتائج مختلطة.

يُعرف كل من العقارين بمضادات مستقبلات IL-6 ، والتي تخفف من تأثير البروتينات التي يمكن أن تسبب رد فعل مفرط لجهاز المناعة، خاصة أنه سبق أن تم ربط  عدوى كوفيد-19 القوية بمستويات خطيرة من الالتهابات في الجسم.

جاءت النتائج الجديدة ، التي لم تخضع بعد لمراجعة، من خلال تجربة سريرية تُعرف باسم Remap-Cap، وشملت أكثر من 3900 مريض فيروس كورونا المستجد في 15 دولة حول العالم.

تكشف أحدث دراسة كيف قام الباحثون باختيار مرضى كوفيد-19 البالغين عشوائيًا لتلقي الرعاية القياسية، أو التسريب الوريدي لتوسيليزوماب أو ساريلوماب، في غضون 24 ساعة من وضعهم على دعم الأعضاء في العناية المركزة، وتم إعطاء عدد أقل من المرضى عقار ساريلوماب منذ أن أصبح الدواء متاحًا للاستخدام في وقت لاحق من عقار توسيليزوماب.

ثم راقب الباحثون تقدم المرضى لمدة 21 يومًا على الأقل وكشفت نتائج 792 مريضًا في ستة بلدان أن العقارين قللا من خطر الوفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إيجابية المسحة الرابعة لـ محمد صلاح .. ماهي أطول فترة يقضيها كورونا بالجسم

دراسة: علاج التهاب المفاصل يقلل من وفيات كورونا بنسبة الثلث.. تفاصيل

قفزة كبيرة.. إفريقيا تسجل حاجز الـ2 مليون إصابة بفيروس كورونا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

منقذة للحياة .. أدوية جديدة تقلل خطر الوفاة بـ كورونا

ترشيحاتنا

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

نشرة الفن .. لقاء الخميسي تهاجم متابعيها عبر فيسبوك : بطلوا قلة أدب .. وزوجة تامر حسني تتهم فنانة شهيرة بملاحقته

مش هسكت تاني .. 5 رسائل نارية من عزيز الشافعي لـ رامي صبري بعد أزمة أغاني عمرو دياب

الصحة: متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا بالثلاث محافظات الأكثر إصابة

بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار

استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة