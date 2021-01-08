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أخبار العالم

بومبيو ردا على اقتحام الكونجرس: أمريكا ليست جمهورية موز

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، تعليقًا على اقتحام الكونجرس، يوم الأربعاء الماضي، بأن الولايات المتحدة ليست "جمهورية موز. 

وكانت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، قالت منذ قليل إن بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين بحثا نفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي الخاص بتنحية الرئيس دونالد ترامب.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة"
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