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رياضة

اليوم .. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:58 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأخير على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء قبل الدخول فى معسكر مغلق اليوم بالسويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة للدورى غدا .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى السويس اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء  غدا السبت في إطار الجولة السادسة للدوري.

وسيخوض الزمالك تدريباته الجماعية اليوم  على استاد عبداللطيف أبو رجيلة تحت قيادة باتشيكو، بعدها يعلن المدير الفني عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة، ثم يغادر الفريق إلى السويس للمبيت هناك.

يذكر أن الزمالك افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.
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