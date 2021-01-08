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أخبار البلد

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس دافئ نهارًا

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:26 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا السبت، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويكون الطقس مابين الدافئ والمائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 10.
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