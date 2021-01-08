الزكاة وأثرها في التوازن المجتمعي.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أدائها عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، منوهة بثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار الفيروس من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام ، مؤكدا أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء ، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات .





وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".