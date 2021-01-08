ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الزكاة وأثرها في التوازن المجتمعي.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:10 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبدالرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أدائها عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، منوهة بثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار الفيروس من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام ، مؤكدا أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء ، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات .

وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: مواقف الشرف والنبل من السيرة النبوية موضوع خطبة الجمعة.. غدا

الأوقاف: نمو إيرادات الهيئة في النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 20%

الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

مهددة بفقد صوتي.. بسمة وهبة للمتنمرين: حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها

عيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021

بالأرقام.. محمد رمضان يتراجع أمام تامر حسني وعمرو دياب وحمزة نمرة

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

دنيا عبد العزيز عن زيارة رشوان توفيق: طاقة حب حقيقية

نهاية مأساوية لفتاة مراهقة بسبب سمكة قرش بيضاء .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها