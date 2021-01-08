رغم تفشي كورونا في صفوف الفريق.. أستون فيلا يعلن إقامة مباراته ضد ليفربول





وذكر نادي أستون فيلا في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": أن مباراة الفريق ضد ليفربول ستقام في موعدها، ولا يوجد أي تعديل".





كان نادي أستون فيلا أعلن أمس، الخميس، غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين.

ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقرر فريق ليفربول السفر إلى مدينة برمنجهام لمواجهة أستون فيلا، رغم تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز، حسبما أشارت صحيفة " ذا أثلتيك" الإنجليزية.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أول أمس الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.

أعلن نادي أستون فيلا إقامة مباراته ضد ليفربول في موعدها، والتي من المقرر إقامتها اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.