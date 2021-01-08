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سيارات

بسبب السرعة الزائدة .. أستراليا تحظر إعلان تويوتا ياريس

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:03 م
تويوتا ياريس
تويوتا ياريس
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أماني نوار
حظرت أسترااليا إعلان تويوتا ياريس التجاري، وذلك بدعوى انه يدعو الناس للقيادة المتهور، ويعد ذلك أمر خطير.

وظهر في الإعلان الذي روج له تشكيلة ياريس بأكلمها ، استعراض مميز لسيارة جي آر ياريس بدريفت قوي لبضع ثوان ، وذلك أثناء مغادرة الجراج ، ثم القيادة بسرعة على طريق ترابي ، وهذا الامر اعتبر منظمة الإعلانات مخالف جدا بسبب امرين ، وهما القيادة الغير آمنة وكسر الحد الأقصى لسرعة السيارة

وقالت تويوتا انها ستأخذ هذه الملحوظة في الاعتبار ، حيث انها لاتعتبر هذه الإعلان يتعارض مع قوانين الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات ، أو القوانين ، واللوائح السارية ، والتي تحكم الطرق ومعايير القيادة .

ومن المعروف أن تويوتا اطلقت جي آر ياريس في أستراليا العام الماضي ويبدأ سعرها 116.600 ألف ريال ، وتتوفر السيارة بفئة واحدة فقط ، وهي مزودة بنظام صوتي JBL وتكامل مع الهاتف الذكي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وتنجيد من جلد الغزال، وغير ذلك.

وتستمد السيارة قوتها من محرك تربو سعة 1.6 لتر بثلاثة أسطونات ويولود قوة 272 حصان ، 370 نيوتن ، من عزم الدوران ، وهو مطابق للإصدار الموجود في اليابان .


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