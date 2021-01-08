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فن

أحلى كابلز.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور برفقة زوجها محمد محسن

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:22 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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القسم الميداني
نشرت الممثلة المصرية  هبة مجدي مجموعة من الصوره لها  مع زوجها عبر حسابها على انستجرام وجمعتها الصوره بزوجها المغني محمد محسن . 



وتألقت هبة مجدي بالصور برفقة زوجها محمد محسن من احدث جلسة تصوير وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " أحلى كابلز" و " ربنا يحميكم ويخليكم لبعض" و " ماشاء الله علبكم". 

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن  محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.  


وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".. 


يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
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