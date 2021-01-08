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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 495 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:23 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. 

وأوضحت الصحة الكويتية في تقرير لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  153473 حالة. 

كما سجلت الوزارة الكويتية حالتي وفاة إثر إصابتها ليرتفع اجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالات.


وفيما يتعلق بعدد الفحوصات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 11597 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1311631 فحصا.


كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 244 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148483 حالة.
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