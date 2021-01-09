مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل للباحثين

أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تنظيم ورشة عمل بعنوان « بنية المخطوطة العلمية المنطقية » ، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





ويحاضر فى ورشة العمل ، الدكتور محمد القصاص أستاذ مساعد بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب؛ مستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي ومدير وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، وعضو المجلس العلمي المتخصص للبحوث الطبية ASRT، وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالمشاركة .





ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :





- كيف تكتب بشكل فعال .





- هيكل المخطوطة العلمية .





- كيف تزيد من فرصك .





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم غد السبت ، 9 يناير ، موعدا لانعقاد ورشة العمل ، في قاعة الاجتماعات بالدور الأرضى بمبنى رئاسة الجامعة ، فى تمام الساعة 5 مساء.

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/83627408701...





Passcode: 070060 ،Meeting ID: 836 2740 8701