ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: غلق 2071 منشأة مخالفة منها 595 مركزًا للدروس الخصوصية

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:15 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد (٤٢٥) محلا، عدد (٧٠) سوقا، عدد (١٤٠) مطعما، عدد (٢٣٥) مقهى، عدد (٢٣١) ورشة و ( ٣٧٥) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ٢٠٧١ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٩٥) مركزًا للدروس الخصوصية خلال ٦ أيام، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة لمخالفة مواعيد التشغيل الجديدة و102 مركز للدروس الخصوصية

توفير وحدة سكنية للأسرة المتضررة من إزالة عقار بطنطا ..صور

فيها حاجة حلوة.. ضابط شرطة يحمل سيدة عجوز ويستخرج لها شهادة ميلاد وبطاقة

وفاه والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق لـ النواب وعضو برلمان 2020

من بينها٣٥٠ مركزا للدروس الخصوصية.. غلق ١٥٣٣ منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالغربية

غلق ٥١٤ مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

ترشيحاتنا

مواجهات ملحمية.. تعرف على مواجهات دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يقع في مجموعة الترجي

أول امرأة سترأس جلسة افتتاح البرلمان.. تعرف على السيرة الذاتية لفريدة الشوباشي

قمر اللبنانية تخطف الأنظار من داخل سيارتها .. صور

التعليم: إجازة نصف العام تبدأ بعد أسبوع.. والامتحانات بعد 20 فبراير

ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان.. صور

أهم مواصفات جي إم سي يوكن 2021 GMC YUKON.. فيديو وصور

عملية نصب بسبب كورونا.. محتال يحقن مسنة بريطانية بـ لقاح مزيف