محافظ الغربية: غلق 2071 منشأة مخالفة منها 595 مركزًا للدروس الخصوصية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد (٤٢٥) محلا، عدد (٧٠) سوقا، عدد (١٤٠) مطعما، عدد (٢٣٥) مقهى، عدد (٢٣١) ورشة و ( ٣٧٥) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ٢٠٧١ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٩٥) مركزًا للدروس الخصوصية خلال ٦ أيام، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.



