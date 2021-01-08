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أخبار العالم

خوفا من الهجمات الإسرائيلية.. انسحاب سريع لقوات إيرانية من مدن سورية

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:52 م
عناصر مسلحة - ارشيفي
عناصر مسلحة - ارشيفي
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محمود نوفل
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انسحاب القوات الإيرانية من باديتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور بسوريا للاحتماء بالمناطق المأهولة بالسكان لإخفاء معداتها وآلياتها.

وذكر المرصد السوري أن الانسحاب الإيراني يأتي  تخوفًا من قصف طائرات إسرائيلية وطائرات التحالف الدولي.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم داعش الإرهابي  يشن هجمات في البادية السورية تستهدف قوات الجيش العربي السوري في المنطقة. 

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أكدت أن قوات الدفاع الجوي السوري الأربعاء الماضي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية بالعاصمة السورية دمشق. 

جاء ذلك بعد أن أفادت "سانا" ، بسماع دوي انفجارات في سماء جنوب دمشق.
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