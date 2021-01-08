ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجوم لداعش على القوات السورية بريف حماة الشرقي

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:45 م
داعشي في سوريا
داعشي في سوريا
Advertisements
محمود نوفل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القوات المسلحة السورية لهجوم عنيف مساء اليوم علي ايدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في   مناطق الشاكوزية والرهجان بريف حماة الشرقي. 

يأتي ذلك بالتزامن مع مع قصف مدفعي مكثف نفذته قوات الجيش السوري  من المواقع العسكرية المحيطة حيث استهدف مناطق خلف خطوط الاشتباكات.

وفي السياق ذاته  استهدفت الطائرات الحربية الروسية بأكثر من 60 ضربة جوية البادية السورية، بجانب استهداف  طائرة حربية تابعة للجيش السوري  بـ4 غارات المناطق سابقة الذكر، حيث تركز القصف الجوي على بادية حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت أمس، غارات مكثفة حيث استهدفت مناطق مختلفة في بادية الرقة وحماة وحمص بنحو 70 ضربة جوية وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية خلال الـ48 ساعة إلى ما يزيد عن 130.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل ضابط برتبة نقيب في الفرقة 25 الموالية لقوات النظام قُتل، جراء استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على طريق إثريا بريف حماة الشرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

المرصد السوري: طائرات إسرائيلية قصفت البوكمال

خلال 72 ساعة.. روسيا تشن أكثر من 100 غارة جوية على مواقع داعش بـ سوريا

انفجار يستهدف سيارة عناصر موالية لتركيا شمالي سوريا

مع موسم الجرد.. حريق في دمشق يسبب أضرارا بالغة بمجمع المحاكم الرئيسي

بعد مقتل 15 مقاتلا.. ضربات جوية روسية متواصلة على مواقع "داعش سوريا"

ترشيحاتنا

السعودية تعلن رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل

قرعة دور المجموعات بأبطال أفريقيا تعيد الديربيات العربية للواجهة

لم ترحّل للسجن| محامي ابنة نهى العمروسي يكشف مستجدات قضية فيرمونت

بعد إعادة المختطفين في نيجيريا.. الخارجية: الدولة حريصة على حماية المصريين بالخارج

لا فكر الأهلي ولا قيمته .. أحمد بلال يهاجم موسيماني

تجنبها الزمالك | تعرف على مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

صدمة في سن مبكرة.. طفلة 3 أعوام تعثر على والدها جثة هامدة