ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 01:13 ص
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
Advertisements
أ ش أ
تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، الجمعة، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وتأكيدا على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

كما تقدم الربيعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة