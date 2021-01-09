مؤامرة كبيرة.. أول تعليق من ترامب بعد حظره من على تويتر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، قرار شركة "تويتر" بحظره نهائيًا من النشر، بأنها سياسة تكميم أفواه، متهمًا الشركة بالتآمر لإسكاته.





وقال ترامب في بيان بعد حذف تويتر لحسابه: "أبحث عن بناء منصة خاصة في المستقبل القريب".





وكانت شركة "تويتر" أعلنت منذ قليل تعليق حساب ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.





وكان مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قال الخميس إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.





والأربعاء أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.





واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب، مبنى الكابيتول، الأربعاء، وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.



