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أخبار العالم

اتهامات من رئيس وزراء كندا لـ ترامب

السبت 09/يناير/2021 - 08:57 ص
رئيس وزراء كندا وترامب
رئيس وزراء كندا وترامب
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شريف سيد
اتهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.


وقال ترودو إن أنصار دونالد ترمب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء في واشنطن تم تحريضهم من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.


وقررت شركة "تويتر"، اليوم السبت، إغلاق الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وذلك بعد ساعات قليلة من تعليق حسابه الرسمي.


وقالت الشركة إنها أغلقت حساب الحملة الانتخابية لمخالفة قواعد النشر.


وردًا على قرار "تويتر"، قال ترامب في بيان له منذ قليل إن الشركة تتآمر لإسكاته.


وأضاف ترامب: "أبحث عن بناء منصة خاصة في المستقبل القريب".


وكانت شركة "تويتر" أعلنت منذ قليل تعليق حساب ترامب  بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.


وكان مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قال الخميس إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.
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