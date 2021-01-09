جريمة في حق الطبيعة.. القبض على 3 رجال ضربوا دولفين نادر حتى الموت

ما زالت الجرائم المرتكبة في حق الحيوانات بالهند مستمرة حتى الآن، حيث تم تداول صور ومقطع فيديو لثلاثة رجال وهو يضربون دولفين حتى الموت في الهند.





ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، تم تداول هذه الصور على نطاق واسع وكان يظهر بها وجه المتهمين الثلاثة، حيث أثار هجومهم غير المبرر على الدولفين، في ولاية أوتار براديش، حالة من الغضب العام خاصة أنه من نوع دولفين جانجي المهدد بالانقراض.