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منوعات

جريمة في حق الطبيعة.. القبض على 3 رجال ضربوا دولفين نادر حتى الموت

السبت 09/يناير/2021 - 04:48 م
الرجال الثلاثة يضربون
الرجال الثلاثة يضربون الدولفين في الهند
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أماني إبراهيم
ما زالت الجرائم المرتكبة في حق الحيوانات بالهند مستمرة حتى الآن، حيث تم تداول صور ومقطع فيديو لثلاثة رجال وهو يضربون دولفين حتى الموت في الهند.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، تم تداول هذه الصور على نطاق واسع وكان يظهر بها وجه المتهمين الثلاثة، حيث أثار هجومهم غير المبرر على الدولفين، في ولاية أوتار براديش، حالة من الغضب العام خاصة أنه من نوع دولفين جانجي المهدد بالانقراض.

وألقي القبض على ثلاثة رجال في الهند بعد أن تم تصويرهم وهم يضربون بوحشية دولفين نهري مهدد بالانقراض حتى الموت في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

كان الهجوم ، قد وقع في 31 ديسمبر الماضي، وشاركت فيه عصابة من الشبان ضربوا بعنف دولفين جانجي بقضبان خشبية وفأس حتى نزف، ثم خنقوا الحيوان تحت مياه قناة شاردا.

في مقطع فيديو مصور للهجوم ، يمكن سماع أحد الرجال وهو يصرخ "أنت تهاجمه بدون سبب" بينما يضيف آخر "اضربه الآن ، اضربه الآن"، وعثر مسؤول محلي من إدارة الغابات على الدولفين ميتًا فيما بعد مصابًا بجروح عميقة في جسده، لكن القرويين لم يكونوا مستعدين للكشف عن كيفية موته.

وبعد انتشار لقطات للهجوم على نطاق واسع، ثارت موجة من الاشمئزاز على المستوى الوطني، تم التعرف على ثلاثة رجال واعتقالهم.

يذكر أن دولفين جانجي، حيوان من الثدييات يعيش في المياه العذبة بشكل معتاد في نهر الجانج الهندي ونهر إندوس الباكستاني والذي يمكن التعرف عليه من خلال أنفه الطويل - هو من الأنواع المهددة بالانقراض والمحمية في الهند، ويُعتقد أنه بقي أقل من 5000 من الدلافين الجانج.

من جانبه، دعا السياسي المعارض سانجاي جها إلى تعديل القوانين الجنائية لفرض نفس الغرامة والعقوبة على إيذاء وقتل الحيوانات كما يتم فرضها على البشر"، متابعا: "أولئك الوحوش الذين قتلوا الدلفين يجب أن يبقوا في السجن".
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