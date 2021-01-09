ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. أفشة يشارك متابعيه بصور له من مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

السبت 09/يناير/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي، عدة صور له عبر حسابه على إنستجرام؛ من مبارة فريقه أمس مع نادي سيراميكا كليوباترا التى انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وحازت الصور على إعجاب متابعيه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته غدًا السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.

وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجدي قفشة يحتفل بدرع الدوري مع زملائه.. شاهد

مواعيد وأماكن مباريات الأهلي في أول 7 جولات بالدوري

مران خفيف في ختام تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

بعد استبعاده .. شاهد فرحة السولية بفوز الأهلي على غزل المحلة

الحمد لله.. مجدي قفشة يعلق على صوره خلال تمرينه بالنادي الأهلي اليوم

الظهور الأول لـ بواليا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

فيزاليوس أبو التشريح الحديث.. أول من سمى أعضاء جسم الإنسان.. حكم عليه بالإعدام ومات في الحج

مؤامرة كبيرة.. أول تعليق من ترامب بعد حظره من على تويتر

في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية

أخبار الفن.. عبير صبري تتحدث عن الحجاب ومشاهد الإغراء.. والحالة الصحية لـ هادي الجيار

تعرف على آخر وقت لصلاة الضحى

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

Advertisements

أخبار الرياضة.. اجتماع طارئ لـ موسيماني في الأهلي.. تعافي السولية ومحمد هاني من كورونا.. والزمالك: 5 ملايين دولار كاش لضم مصطفى محمد إلى إتيان

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

سيد عبد الحفيظ: اجتماع مع موسيماني لمعرفة طلباته.. وأتمنى مواجهة الزمالك والفريق في حالته

سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا متوازنة

مواعيد المباريات المحلية والعالمية اليوم السبت 9 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

أمير توفيق: لم نتفاوض مع أي لاعب من الزمالك.. ونمتلك أقوى خط وسط بين أندية مصر

هيثم شعبان: نلعب للفوز دائمًا.. ودكة البدلاء صنعت الفارق في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. فيديو

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا للإنتاج

شاهد.. أفشة يشارك متابعيه بصور له من مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

اتحاد الكرة يعلن قائمة حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك: المنافسة في مجموعتنا بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة

تعافي محمد هاني وعمرو السولية من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد

عملاقة الطرق الوعرة.. JEEP تطلق GRAND CHEROKEE موديل 2021 | صور

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها