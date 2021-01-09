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أخبار العالم

ارتفاع كبير.. الإمارات تسجل ما يقرب من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 12:18 م
كورونا في الامارات
كورونا في الامارات
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، السبت، عن تسجيل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و5 حالات وفاة. 

وقالت الصحة الإماراتية إنها سجلت 2264 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، ليصبح إجمالي حالات التعافي 203 آلاف و660 حالة. 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بالإمارات منذ ظهور الوباء 227 ألفا و702 إصابة، و702 حالة وفاة حتى الآن. 

وكشفت خبيرة في منظمة الصحة العالمية عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عقب تأكيدها على عدم معرفة مدى قدرة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على وقف انتقال الفيروس. 

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية: "ليس لدينا في الواقع أي معلومات حتى الآن حول جدوى ودرجة سيطرة اللقاح على وقف انتقال الفيروس". 

وأضافت: "على الرغم من أن لدينا أدلة الآن حول الدرجة التي يمكن أن تحمي بها اللقاحات من الإصابة بالفيروس، وخاصة الإصابة الشديدة، هذا لا يعني بالضرورة أن نفس حجم التأثير سيكون على الحماية من الانتقال من شخص إلى آخر".
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