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محافظات

لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين

السبت 09/يناير/2021 - 01:48 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوقيع غرامة علي الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق نطاق مركز ومدينة البدرشين، وذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الجيزة لمتابعة مشروعات الرصف التي يتم تنفيذها.

وأوضح محافظ الجيزة أن قرار توقيع الغرامة بسبب قيام الشركة المنفذة للأعمال بإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة والتقاعس عن رفعها ما يؤثر علي المجري المائي .

وكان  المحافظ قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي بمركز البدرشين الجاري تطويره بطول 1.5 كم بدءا من مثلث سقارة وحتي منطقة بيت الري، وذلك استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير للطرق بالمراكز والمدن .
لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين
لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين
لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين
لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين
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