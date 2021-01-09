لتسببها في الضرر للمجرى المائي.. محافظ الجيزة يغرم الشركة المنفذة لرصف الطرق بالبدرشين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوقيع غرامة علي الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق نطاق مركز ومدينة البدرشين، وذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الجيزة لمتابعة مشروعات الرصف التي يتم تنفيذها.





وأوضح محافظ الجيزة أن قرار توقيع الغرامة بسبب قيام الشركة المنفذة للأعمال بإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة والتقاعس عن رفعها ما يؤثر علي المجري المائي .



