11500 مستحق.. وزير المجالس النيابية: الدولة حريصة على صرف التعويضات لجميع متضرري النوبة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن الدولة المصرية حريصة على إنهاء ملف صرف التعويضات لأهالي النوبة ممن لم يتم تعويضهم في السنوات الماضية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على تعويض المستحقين، وإنهاء هذا الملف تماما.





وتابع علاء الدين فؤاد، فى مؤتمر صحفى حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن هذا الملف كان عالقا منذ قرابة 100 عاما، وهو عدم تعويض عدد من المستحقين لبناء وتعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالعمل على إنهاء هذا الملف.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، والتي حصرت المستحقين لتلقي التعويضات، كما عملت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية، وتم تلقي الطلبات في المرحلة الأولى لفتح باب التقدم، وهي ذاتها الشروط التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من التقدم.





وأشار إلى أن إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.



