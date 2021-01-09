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أخبار العالم

وزير إسرائيلي يعلن نيته الاستقالة من منصبه

السبت 09/يناير/2021 - 03:05 م
وزير إسرائيلي يعلن
وزير إسرائيلي يعلن نيته الاستقالة من منصبه
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سمر صالح
أفاد موقع "جلوبس" العبري، اليوم بأن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي "يزهار شاي"، أبلغ رئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، نيته الاستقالة من منصبه، واتفق الاثنان على استقالة منظمة وآمنة.
 
يُشار إلى أن يزهار شاي من حزب "كاحول لافان" كان أحد الأعضاء المهمين في مجلس كابينت كورونا، واشترك في طواقم مقننة جنبًا إلى جنب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين.
 
وفي وقت سابق، صادقت الحكومة الإسرائيلية في استفتاء عبر الهاتف على من سيشغل المناصب التي باتت شاغرة بسبب استقالة كل من الوزيرين زئيف الكين وميراف كوهين بعد انتقالهما إلى حزب جدعون ساعر الجديد "تكفا خدشا" (أمل جديد).
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