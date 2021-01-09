في عيد ميلادها.. لماذا لم تحصل كيت على لقب أميرة مثل ديانا؟

تتمتع "كيت ميدلتون" دوق كامبريدج بشعبية كبيرة تنافس الأميرة ديانا في قلوب الملايين، ولكن على الرغم من كونها واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة المحبوبين، لكن لماذا لم تحصل على لقب أميرة؟.





ستجلس كيت دوقة "كامبريدج" ذات يوم بجانب الأمير ويليام عندما يتولى العرش، كانت الزوجة الأولى للأمير "تشارلز" معروفة على نطاق واسع باسم الأميرة ديانا، لكن دوقة كامبريدج لم تُعرف باسم الأميرة كيت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





انضمت كيت إلى العائلة المالكة في عام 2011 عندما تزوجت من الأمير ويليام، منذ ذلك الوقت أنجبوا ثلاثة أطفال معًا: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ولكن في عائلة من الأمراء والأميرات ، فإن كيت ليست الوحيدة التي لا تعرف بلقب الأميرة.





عند زواج الأمير وليام وكيت في عام 2011 ، منحت الملكة ويليام بدوقية، مما جعلهما يصبحان دوق ودوقة كامبريدج، لكن هذا ليس اللقب الوحيد الذي تحمله، عندما تكون في اسكتلندا ، تُعرف كيت باسم كونتيسة ستراثيرن ، وأثناء وجودها في أيرلندا الشمالية ، تُعرف باسم السيدة كاريكفِرجس.





في العائلة المالكة تحمل المرأة المالكة الألقاب الملكية التالية: أميرة، ودوقة،والكونتيسة، والبارونة،





على الرغم من مكانتها، لا تزال كيت غير معروفة باسم الأميرة كيت، وعادةً ما يكون لقب الأميرة محجوزًا للأحفاد البيولوجي للملك الحاكم، وهذا يعني أن شارلوت ابنة كيت قادرة على استخدام لقب الأميرة حيث لا تفعل ذلك.





النساء الملكيات التاليات وجميعهن مرتبطات مباشرة بالملكة ، يحملن لقب الأميرة في حد ذاتها:الأميرة رويال، والأميرة بياتريس، والأميرة يوجيني

والأميرة شارلوت.





سارع العديد من مراقبي العائلة الملكية إلى الإشارة إلى أن ديانا ، أميرة ويلز ، لم تكن من الأقارب المباشرين للملكة ومع ذلك كانت تُعرف باسم الأميرة ديانا.





ومع ذلك لم يكن هذا هو لقبها الرسمي ، بل كان اسمًا أطلقه أفراد الجمهور بشكل غير رسمي بسبب مدى حبها، والأميرة ديانا كانت رسميًا ديانا ، أميرة ويلز ، وقد أخذت لقبها من الأمير تشارلز ودورها كأميرة ويلز.





لاستخدام لقب الأميرة رسميًا ، كانت ديانا هي الأميرة تشارلز ، وأخذت اللقب من زوجها.



