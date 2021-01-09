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محافظات

إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج

السبت 09/يناير/2021 - 03:21 م
غلق المقاهي
غلق المقاهي
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أنغام الجنايني
أعلنت محافظة سوهاج عن غلق 4 قاعات تصوير أفراح لمخالفتها قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومصادرة 88 شيشة، وتحرير 42 محضرا للمقاهي المخالفة لقرار منع الشيشة، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال عدد من الحملات التي شنتها الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين.

وشمعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 4 قاعات تصوير أفراح بقرى "جزيرة شندويل، وإدفا"، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين، كما تم غلق 8 مقاهي مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقة سيتي، ونجع سعودي، وتحرير 8 محاضر لها.

وفي مركز ومدينة جرجا تم تنفيذ حملة مكبرة تم خلالها ضبط عدد من "الشيش"، وضبط 96 مضبوطات مختلفة، وتحرير 20 محضرا متنوعا، وإنذار المقاهي المخالفة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصادرت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج 54 شيشة، وحررت 11 محضرا للمقاهي المخالفة لقرار منع الشيشة، كما واصلت حملات النظافة والتطهير بشوارع الحي المختلفة للمنشآت والمباني الحيوية التي يتردد عليها المواطنين حرصا على سلامتهم.


وبمركز ومدينة طما تم ضبط 14 شيشة بثلاثة مقاهي بقرية المدمر، وتم تحرير 3 محاضر مخالفة، وقام مركز ومدينة أخميم بضبط ومصادرة عدد 20 شيشة خلال حملة للمرور على المقاهي بقرية "نيدة"، وتحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال الرش والتطهير لكل المناطق بالمدينة والقرى التابعة، شملت المناطق الحيوية، والطرق العامة، ودور العبادة، وماكينات الصرف الآلي.

فيما دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بحملة لتعقيم وتطهير قرى المركز كإجراء وقائي لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.
إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج
إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج
إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج
إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج
إغلاق 4 قاعات تصوير أفراح ومصادرة 88 شيشة بسوهاج
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