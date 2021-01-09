جهود أمنية لكشف لغز العثور على ربة منزل مذبوحة وملقاة على الطريق فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة ربة منزل مقتولة على طريق بين قريتي عرب جلال وصنافير بقليوب.





تم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتكليف أجهزة الأمن بسرعة تحديد هويتها، وكشف ملابسات الواقعة والمتهمين فيها.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة وملقاة على جانب الطريق وسط الزراعات، بين قريتي عرب جلال وصنافير دائرة المركز.





وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب وتم مناظرة الجثة.





وتبين أنها لربة منزل وبها ذبح في الرقبة، وترتدي ملابسها كاملة، ولم يعثر معها على أوراق تثبت شخصيتها، وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين، وتحديد هوية المجني عليها وسبب الواقعة.





من ناحية اخري أمرت نيابة شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق شب في سيارة ميكروباص بشارع 15 مايو لمعرفة أسباب نشوبه وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.





تلقى العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية اخطارا بنشوب حريق بسيارة ميكروباص بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة مما اثار الذعر بين المواطنين والمارين فى الشارع.





وتبين اندلاع الحريق فى السيارة فجأة وسط ذهول المارة وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع اى خسائر بشرية.

كما أصيبت طفلة وشخص بإصابات بالغة إثر حادث تصادم بالشارع الجديد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بسبب السرعة الزائدة تم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقي العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة اخطارا بإصابة طفلة وشخص إثر حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة بالشارع الجديد أمام محطة ترعة الشابورى دائرة القسم وتبين أن السائق أصاب الطفلة وعندما حاول الأهالي الإمساك به حاول الهروب فاصطدم شخص آخر أثناء الهرب تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.