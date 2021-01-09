إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الناصرية غرب الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من خلال وحدة الإزالة الفورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكبرة علي مستوي الأحياء.





ونفذت وحدة الإزالة الفورية، تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسى، حملة لوقف أعمال بناء مخالف بإحدى العقارات الكائنة بمنطقة رابعة الناصرية، وتم التحفظ على سيارة نقل تستخدم فى أعمال الصب ( سيارة بامب ) بالإضافة إلى ماكينتي لحام.





يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.





وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تكثيف الحملات اليومية علي مستوي الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.





كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة1 المعقمات و المطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.





وفي السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحي أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل ٢٩ ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة بأنه تم التحفظ على ٢٣ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ٩ محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.