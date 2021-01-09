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تكنولوجيا

بعد إثارته للجدل وتهديده المستخدمين.. 5 تطبيقات تتفوق على واتسآب

السبت 09/يناير/2021 - 08:00 م
5 تطبيقات تتفوق
5 تطبيقات تتفوق على واتسآب
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ندى على
فاجأ تطبيق WhatsApp  واتسآب مستخدميه حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، بعدد من القرارت الخطيرة والتى أثارت جدلا كبيرا من المستخدمين دفعتهم إلى التحويل إلى التحويل من التطبيق إلى تطبيقات مراسلة أفضل، مع نية البعض إلى حذفه نهائيا وعدم استخدامه. 

وسيبدأ تطبيق واتسآب تفعيل التغييرات فى سياسته بداية من شهر فبراير المقبل، والتى تتعلق بمشاركة البيانات مع فيسبوك وانستجرام وعدد من التطبيقات الأخرى حيث سيكون بامكان التطبيق مشاركة معلومات خاصة بأرقام جهات الاتصال والأنشطة التى يقوم بها المستخدمون مع عدد من البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين والقيام بمشاركتها مما يعرض خصوصية المستخدمين وبياناتهم للخطر، مما يجعل الاتجاه إلى تطبيقات أخرى أفضل من واتسآب ضرورة حتمية.    


وبحسب موقع Fossbytes فإن هناك عدد من التطبيقات المنافسة لواتسآب والتى تتفوق عليه فى الخصوصية، وتقدم نفس خدمات وميزات أو أفضل منها إلى جانب أنها توفر خصوصية وأمانا ولا تقوم بمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين، وفيما يلى أفضل تطبيقات تتفوق على واتسآب: 
 
- تطبيق Session 
New WhatsApp Alternative "Session" Works Without Your Phone Number
ويعتبر من أفضل التطبيقات على الإطلاق حيث لا يحصل التطبيق على عنوان IP الخاص بالمستخدمين، ويقوم بحماية المستخدمين حيث لا يقوم بحفظ بيانات البحث ومشاركتها مع اى تطبيق آخر، كما أنه يعمل بدون تسجيل رقم هاتف، حيث من الممكن التسجيل عليه بالبريد الإلكترونى فقط. 

- تطبيق Element 

Welcome to Element!
ويوفر التطبيق التشفير لمستخدميه من طرف إلى طرف، كما أنه يوفر تخزينًا لامركزيًا عند التسجيل، كما يمكن الحصول على جميع الميزات التي تحتاجها في واتسآب، مثل الغرف العامة والخاصة الخاصة بمكالمات الفيديو ، ومشاركة الملفات وأفضل جزء هو أنه يعمل أيضًا مباشرة على المتصفح إذا كنت لا ترغب في استخدام التطبيق على هاتفك الذكي، كما لا تحتاج إلى أي تفاصيل تعريف شخصية مثل معرف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للاشتراك ، وبالتالي الحفاظ على هويتك. 

- تطبيق Signal

Signal Messenger App: How to Develop a Secure Chat Solution
يدعم تطبيق المراسلة Signal، ميزة التشفير من طرف إلى طرف، على نظامي التشغيل أندرويد وios، إلى جانب سهولة الاستخدام يدعم النظام الأساسي للتطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار تيليجرام، ويقدم التطبيق ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، حيث يتيح لك تعيين المدة الزمنية للحذف التلقائي، والتي تعد أكثر أمانا من خاصية تيليجرام.

- تطبيق Threema

Alternatives à WhatsApp Threema, iO-App & MyENIGMA
يقدم تطبيق Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، حيث لا يقوم بجمع بيانات المستخدم كما تفعل تطبيقات المراسلة الأخرى، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف، ويعمل التطبيق على حفظ وتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه عبر الإنترنت، ومع خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء تحذف الرسائل بمجرد تسليمها للمستقبل بمجرد مغادرة الدردشة.

- تطبيق Viber

The New Viber - Simpler, Faster & Safer | Viber
ويمنح التطبيق Viber ميزة رائعة وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير، وهو أول تطبيق يطلق هذه الخاصية لمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالى 1 مليار مستخدم، كما يحافظ على معلومات المستخدمين، خاصة معلومات الموقع ولا يقوم بمشاركتها مع أحد، مع إضافة خاصية التشفير من طرف لطرف.
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