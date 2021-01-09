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منوعات

بسبب البقشيش..عامل دليفري يطلب من عميلة استرداد الطعام .. شاهد

السبت 09/يناير/2021 - 07:56 م
صدى البلد
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مريم صليب
الإكراميات أو كما نطلق عليها مصطلح "البقشيش" لا تعتبر فرضا على الطلب الذي نطلبه سواء كان طعاما أو أي شيء يصلنا الى المنزل، و لكن هي عبارة عن شكر يقدمه العميل لعامل الدليفري ولكن يمكن ألا يعطيه سوى الحساب المقرر دفعه. 

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعامل دليفري يتشاجر مع عميلة في بريطانيا بعد أن عاد إليها ليخبرها أن الحساب خال من البقشيش أو الإكراميات، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية. 

حسب ما ورد في الصيحفة، فإن السيدة رفضت رفضا قاطعا إعطاءه مالا إضافيا عن الحساب المطلوب دفعه للطعام الذي طلبته من المطعم و قام عامل الدليفري بتوصيله، فقام العامل بطلب الوجبات التي أوصلها إليها أو تعطيه مالا إضافيا. 

تشاجر كل من عامل توصيل الطلبات و العميلة أمام منزل السيدة، و قامت كاميرات المراقبة المثبته أعلى باب المنزل بتصوير ما حدث، و قامت السيدة بنشره على فيس بوك مع كتابة شكواها في العامل الذي لم يتحرك من المكان إلا بعد الحصول على البقشيش. 
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