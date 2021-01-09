تلقي الطلبات 17 يناير.. محافظ أسوان: أي متضرر بالنوبة يحصل على تعويض طبقاً لرغبته

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليقا على إنطلاق المرحلة الثانية من تلقي طلبات متضرري النوبة من أجل صرف التعويضات، إن الدولة المصرية تفي بوعدها لكل أهالي النوبة بالحصول على تعويضاتهم وتقدم لنا متضررون يقدرون بـ 11 ألفاً و500 متضرر .





وأضاف أشرف عطية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نلبي طلبات متضرري النوبة بتوفير وحدات سكنية لهم أو تملك أراض زراعية".





وتابع أشرف عطية:" يتم توفير وحدات سكنية مشطبة بالكامل في محافظات عدة، ومن الممكن أن يحصل المتضررين على مقابل نقدي 225 ألف جنيه".





وأكمل اشرف عطية:" المرحلة الثانية لـ 5329 مستحقا وجهزنا 16 مقراً لصرف تعويضات متضرري النوبة "، ونبدأ في تلقي الطلبات بداية من يوم 17 يناير المقبل، وأي متضرر يحصل على تعويض طبقا لرغبته".





ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إننا نواجه حقبة زمنية مليئة بالمتغيرات، مؤكدًا أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل المشاكل التى تواجه المواطنين؛ إيمانًا منها أن المواجهة هى أولى خطوات الإصلاح.





وأضاف "فؤاد"، فى مؤتمر صحفى حول فتح باب المرحلة الثانية من صرف تعويضات متضررى النوبة، أن هذا الأمر كان عالقا منذ ما يقرب من 100 عام حتى تدخلت القيادة السياسية لحل هذا الأمر.





وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بـ 13 محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي.





هذا إلى جانب طباعة 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.



