مصر تفوز بمسابقة الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي.. فيديو





قال الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت بالغة عندما تم إفادته بأن الوكالة نجحت في الفوز بمسابقة مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي، والتي تم الإعلان عنها إبريل الماضي في ظل جائحة كورونا.





وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه تم العمل على مشروع لإعداد كاميرا فضائية عالية الدقة تلتقط صور من محطة الفضاء الدولية، والتي تقوم بدورها بإرسالها لجهات أخرى ومنها مصر، وكان هناك منافسة مع 25 دولة وجهة فضائية عالمية، وتم فوز مصر بوضع منتجها على محطة الفضاء الدولية التي يملكها أمريكا وكندا وروسيا واليابان وأوروبا في مايو الماضي.





وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن مصر أول دولة تفوز بهذا السبق دون الاستعانة بأي خبرات أجنبيه، بما يثبت القدرة الفنية والعلمية والعملية للعلماء والباحثين المصريين الموجودين بوكالة الفضاء المصرية، منوهًا بأن هذه الكاميرا تتيح لمصر الحصول على الصور التي تلتقطها لمدة عام بدون مقابل.