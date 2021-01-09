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رياضة

برشلونة يكتسح غرناطة برباعية في ليلة تألق ميسي وجريزمان

السبت 09/يناير/2021 - 09:33 م
ميسي وجريزمان
ميسي وجريزمان
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القسم الرياضي
حقق برشلونة فوزًا عريضًا على غرناطة ( 4 – 0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لصالح برشلونة عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 35، ثم أضاف البرغوث ثالث الأهداف في الدقيقة 42.

وبالشوط الثاني سجل جريزمان الهدف الثاني له والرابع لفريقه بالمباراة عند الدقيقة 63.

وتعرض خيسوس فاييخو لاعب غرناطة للتعرض في الدقيقة 78 ليكمل صاحب الأرض المباراة لمدة 12 دقيقة منقوصا.

وانتهت المواجهة بفوز برشلونة برباعية ليرفع البرسا رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة بـ38 نقطة. 
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