حبس مسئول شركة لاتهامه بتجميع اسطوانات أكسجين لبيعها فى السوق السوداء

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن شركة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع إسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء بمدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.





تمكن رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط مسئول عن شركة بمدينة نصر؛ لقيامه بتجميع إسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الأمن للتصدي للمستغلين للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة،.





وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بمدينة نصر ثانٍ؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكن رجال الأمن بقيادة اللواء محمد عبدالله، نائب مدير مباحث القاهرة، من مداهمة مقر الشركة وعثر بداخلها على 10 أسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الإحجام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



