ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: لا نسعى لهدم عمل اللجنة الخماسية.. وهذا موقف الانتخابات

الأحد 10/يناير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
وجه أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، عضوا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى اللجنة الخماسية بعد نجاحها في استكمال الدوري الماضي وتطبيق تقنية الفيديو.

وقال أحمد حسام والشواربي خلال حوارهم ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا نسعى إلى هدم عمل اللجنة الخماسية وإنما هناك إجراءات قانونية تنظم كل شئ".

وأضاف أحمد حسام: "حتى الان لم يتم إلغاء الكرة الموحدة لبطولة الدوري الممتاز، كما لم نجر أي تعديلات في لائحة النظام الأساسي قمنا فقط بمراجعة الصياغة".

وتابع: "ننتظر قرار وزارة الرياضة حول إجراء انتخابات اتحاد الكرة ونحترم قراره أيا كان".

وأكمل الشواربي: "ندرس ملف الكرة الموحدة للدوري في الوقت الحالي، كما نحاول الوصول إلى موائمة بين رغبة الدولة وقرارات الفيفا".

وأشار: "قدمنا مقترحا إلى وزير الرياضة حول إجراء انتخابات اتحاد الكرة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "اقترحنا إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال ساعة واحدة عبر 5 لجان كل لجنة بها صندوق خاص بالأصوات الانتخابية، وهناك اقتراح بإجراء الانتخابات في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفيفا يعين مجاهد والشواربي وعوض في لجنة اتحاد الكرة

محمد فضل الله: 3 اعتبارات تجعل قرار الـ فيفا صائبا بعد اختيار أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للجبلاية

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

مصادر.. استقالة مازن مرزوق من لجنة المسابقات

ترشيحاتنا

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

نوع من البقوليات مفيد لمرضى الكوليسترول .. تعرف عليه

الخطيب رئيساً للبعثة.. الأهلي يغادر بطائرة خاصة للمشاركة في مونديال العالم للأندية

الصحة: 989 إصابة جديدة بـ كورونا و57 حالة وفاة

قرار الشطب في يدي| أشرف زكي يوجه رسالة نارية لـ رحاب الجمل وباسم سمرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو