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أستاذ كبد: تحور فيروس كورونا لم يؤثر على اللقاحات

الأحد 10/يناير/2021 - 06:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أشرف عمر ، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ، إن  تحور فيروس كورونا لم يؤثر على اللقاحات الموجودة حاليا ولكنه أثر على سرعة انتشار الفيروس.
 

وأضاف  " عمر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية cbc، أن تحور فيروس كورونا أدى إلى زيادة الانتشار بين الأفراد خاصة الأعمار الصغيرة ولكن لم يثبت حتى الآن زيادة فى أعداد حالات الوفاة .


وأوضح أن كل التطعيمات المتاحة حاليأ تم تجربتها ومنحها تصاريح ثبت فعاليتها وأمنها، لافتا إلى أن اللقاحات المتداولة حاليا سواء الأمريكية أو الصينية أو الروسية آمنة بنسبة كبيرة باستثناء لمن يعانون من الحساسية وهو ما حذرت منه شركة فايزر . 

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