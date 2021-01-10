عدم تنظيم الحياة والعمل.. أشياء غير متوقعة تؤكد حاجتك لزيارة طبيب نفسي

يوجد اعتقاد خاطئ في جميع أنحاء العالم بأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية حادة فقط هم من يحتاجون إلى زيارة معالج نفسي، فغالبًا ما تكون هذه الوصمة سببًا لعدم طلب الأشخاص المساعدة، وتزداد حالة الصحة العقلية سوءًا.





وفقا لما ذكره موقع " Healthifyme" هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص بحاجة لأخذ جلسات العلاج النفسي فعلى سبيل المثال عندما تجد صعوبة في التخلص من المشاعر السلبية أو ملاحظة علامات الاضطراب العقلي المتأخر، فمن الجيد التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية، يمكن أن يساعدك أخذ جلسات العلاج النفسي من خبير في تحديد المشكلات العاطفية التي تجعلك تشعر بالعزلة والابتعاد، ويمكن أن يساعدك المعالجون النفسيون في سد هذه الفجوة باستخدام الأدوات والتقنيات القائمة على الأدلة.





فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى زيارة طبيب أو معالج نفسي :

تقلبات مزاجية غير متوقعة / مطولة

إجراء تغيير كبير في الحياة

مشاعر حزن غامرة

الشعور بالعجز واليأس لفترات طويلة

الأفكار المزعجة وإيذاء النفس

لا شيء يجلب السعادة والفرح / الشعور بعدم الرضا المفاجئ في الهوايات

صعوبة في التركيز على العمل أو الدراسة

الشعور بالعزلة أو الوحدة

مواجهة الإدمان مثل التليفزيون " لايقتصر على المخدرات"

المعاناة من التوتر والقلق باستمرار

مواجهة الكثير من المواقف المسيئة

التوازن بين العمل والحياة يصبح صعبًا

صعوبة النوم والنظام الغذائي السئ

الشعور بفقدان السيطرة على الحياة





كل منا يستحق الدعم ويحتاج اليه في مرحلة ما من حياته ولا حرج في طلب المساعدة المهنية من أجل الصحة العقلية والنفسية وانقاذ حياتك من الضياع فأنت لا تحتاج إلى الانتظار حتى يتدهور الوضع للحصول على الدعم، و لا تقلل من شأن مشاعرك أبدًا لأن علامات الاضطراب العقلي أو العاطفي قد لا تكون واضحة دائمًا. لذا ، اطلب المساعدة وتذكر أنك لست وحدك في هذا الأمر.





في مرحلة ما ، نشعر جميعًا بتقلبات مزاجية وقلق وتوتر ويأس وخوف وأنواع أخرى من المشاعر، قد يكون بسبب مشاكل مالية أو خسارة شخصية أو مشاكل في العلاقات أو ضغط الأداء أو المرض أو مشاكل عائلية أو أسباب أخرى كثيرة. في كثير من الأحيان ، نميل إلى التغلب على هذه المشكلات بأنفسنا والعودة إلى العمل، ومع ذلك قد يحتاج المرء في بعض الأحيان إلى القليل من المساعدة للتعامل مع الأمر.



