محافظ الاسكندرية يشدد على التصدي لكافة صور التعديات بحرم الطريق العام

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شدد محافظ الأسكندرية أيمن عطية، علي تكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والتصدي الحازم لكافة صور التعديات على حرم الطريق العام وإشغال الأرصفة واغلاق المنشآت المخالفة .

وفي هذا الاطار ، قام حي وسط الأسكندرية بحملة مكبرة بمشاركة وحدة مرافق وسط، استهدفت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي والمحلات المخالفة، ورفع كافة الإشغالات والتعديات.

وشملت الحملة عدة شوارع رئيسسة بالحي واسفرت عن ، غلق وتشميع 7 كافيهات ومقاهٍ، لمعاودتها وضع الإشغالات والتعدي على حرم الطريق العام، وإزالة كشك مخالف استجابةً لشكوى واردة ، ورفع 255 حالة إشغال متنوعة، و إيداعها لدى شرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمكن حي اول العامرية ، من غلق 3 ورش حرفية غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء .

وقام حي غرب، بغلق 5 محال عامة و تغريمها5000 جنيه غرامات فورية لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق ، والتحفظ علي 50 حالة إشغال متنوع وهالك .

ونفذ حي اول المنتزة ، حملات لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية علي أرصفة المارة وحرم الطريق العام، والرد علي كافة الشكاوي الوارده من المواطنين وإزالة أسبابها.

وتمكنت إدارة إشغال الطريق بالحي ، من التحفظ علي 82 حالة إشغال متنوع، وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية.