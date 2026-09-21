حملات طرق الأبواب بقرية سرابيوم لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات المحاسب محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، تواصل الأجهزة التنفيذية حملات طرق الأبواب بقرية سرابيوم، للتوعية بأهمية سرعة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والتعريف بالإجراءات والمستندات المطلوبة.

وتستهدف الحملات الوصول إلى المواطنين في أماكنهم، والرد على استفساراتهم وتوضيح خطوات التقديم، بما يسهم في تيسير الإجراءات وإنهائها بصورة قانونية ومنظمة.

كما جرى التأكيد على المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التصالح وتقنين الأوضاع، بضرورة سرعة التوجه وتقديم الطلبات، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات القانونية المتاحة، وعدم تأجيل استكمال الإجراءات.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم التوعية اللازمة بشأن الإجراءات القانونية، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات وإنهاء ملفاتهم بصورة سليمة.

وجاءت الحملة تحت إشراف الأستاذ محمد فؤاد، رئيس قرية سرابيوم، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية.