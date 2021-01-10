علي جمعة: القانون المدني المصري يحكم أفغانستان.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو مجلس النواب الحالي، إن هناك أربعين قانونا تأخذ أحكامها مباشرة من الشريعة منهم قانون الأوقاف والميراث والأسرة وغيرها





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأربعين قانونا يجب أن تكون أيدينا فيهم من أجل تطويرها تحت مبادئ الشريعة الإسلامية بدون تغيير في الثوابت.





وأشار إلى أن المصريين دائما في تطوير لقوانينهم طبقا للشريعة والواقع، ففي 1946 أضفنا قانون الوصية، وألغينا قانون الحكر، منوها أن القانون المدني المصري هو الذي يحكم أفغانستان، وطلبوا منا ما تم تطويره بعد ذلك.





وتابع: بالعلم نستطيع أن نصل إلى كل الحلول المرجوة، وقضايا الميراث منها أحكام ومنها اجراءات ، فمجال الاجراءات واسع جدا في تطويره حتى لا يشعر الناس بالتظالم، فحينما تكون اجراءات توزيع الميراث غير ممكنة في الواقع فهذا يشعر الناس بالظلم والأفضل أن تكون سهلة ويسيرة.