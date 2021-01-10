ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

منع سير السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:59 ص
منع سير السيارات
منع سير السيارات على طريق الاسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المرور تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

تعرف على خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة

المرور تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

عودة حركة السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

شبورة كثيفة وانعدام الرؤية.. المرور تمنع سير السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

المرور تغلق 6 طرق صحراوية بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

ترشيحاتنا

المصري: ناد فرنسي يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقي .. ونتمنى عودة العلاقات مع الأهلي

تعليق قوي من الفنان أشرف زكي على خناقة باسم سمرة ورحاب الجمل

هتوحشينا أوي .. دنيا سمير غانم عن رحيل والدة حسن الردار

القصة الكاملة لأزمة الممثل السكران .. رحاب الجمل: بيلف حشيش .. وباسم سمرة: معرفهاش .. والنقابة تتدخل

3 رجال أعمال تدخلوا لإعادة نجم رحل عن الأهلي.. والادارة رفضت| تفاصيل

ما هي أحكام الزواج الخمسة؟ الإفتاء: حرام في هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة