طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو

انتشرت مشاهد صادمة للسلوكيات المشينة والأفعال المشاغبة لمؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب» فلم يكتفوا باقتحام الكونجرس وإحداث الفوضى على الأرض بل نقلوا الهمجية والشغب إلى السماء.





على متن رحلة من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى ولاية فينيكس أشعل مؤيدو دونالد ترامب السماء بالهتافات والفوضى الممزوجة بالصياح، مما اضطر طيار أمريكي إلى تهديد أنصار ترامب بتحويل مسار الرحلة وإلقائهم من الطائرة في ولاية كنساس ليتخلص من فوضاهم.





وكشف مقطع فيديو أنصار ترامب على الطائرة يرتدون القبعات الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار "MAGA" وهي اختصار يعني "اصنع مجد أمريكا مرة أخرى" في إشارة إلى ترامب.





أثار أنصار ترامب الفوضى على الطائرة واستمروا في هتافاتهم باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يحملون الأعلام في أيديهم، وهو مل لم يتحمله الطيار.





فوفقًا لصحيفة الدايلي ميل، قام الطيار بتهديد مجموعة من الركاب المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته ترامب بتحويل مسار الرحلة وإلقائهم من الطائرة في كانساس أثناء رحلتهم من واشنطن العاصمة إلى فينيكس.





وأكدت الصحيفة أن الطيار استاء من ممارسات مؤيدي ترامب وهددهم عبر مكبر الصوت بإلقائهم قائلًا: "إليكم ما سيحدث.. كل ما يتطلبه الأمر هو رحلة مدتها 4 ساعات ونصف إلى فينيكس".





عززت شركات الطيران الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون، إجراءات الأمن في مطارات منطقة واشنطن مع عودة أنصار ترامب إلى ولاياتهم بعد أعمال الشغب يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي.











