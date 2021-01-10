وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وصور قبل رحيله عدة مشاهد بمسلسل الاختيار الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وكان من المقرر ان يبدأ في مسلسل موسى بطولة محمد رمضان.



