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فن

وفاة هادي الجيار.. عملان لم يكمل تصويرهما

الأحد 10/يناير/2021 - 04:34 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وصور قبل رحيله عدة مشاهد بمسلسل الاختيار الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وكان من المقرر ان يبدأ في مسلسل موسى بطولة محمد رمضان. 


"الاختيار 2"، إخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وأعلن إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.



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