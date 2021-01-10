CNN: بنس سيقرر عزل ترامب حال مواصلة تصرفاته المتهورة

قال مصدر مقرب من مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إن بنس لم يستبعد محاولة لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين ويريد الاحتفاظ بالخيار في حال لم يدفع الرئيس دونالد ترامب الأمور نحو الاستقرار.





وبحسب "سي إن إن"، قال المصدر إن هناك بعض القلق داخل فريق بنس من وجود مخاطر لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين أو حتى لعملية عزل ترامب، حيث قد يتخذ ترامب نوعًا من الإجراءات المتهورة التي تعرض الولايات المتحدة للخطر.





ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح "قائما بأعمال الرئيس" حين يصبح الأخير عاجزا عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية مثلا.



في الوقت الحالي، قال المصدر إن بنس ومستشاريه يأملون في توفير جسر للإدارة المقبلة وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن في الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.





لكن المصدر حذر من أنه أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناءً على إجراءات ترامب.





نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته في 20 يناير.





وكانت مصادر أمريكية كشفت عن عدم تحدث نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، إلى دونالد ترامب منذ اقتحام الكونجري الأمريكي.



