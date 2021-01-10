أخبار الرياضة اليوم 10-1-2021| صبحي: مونديال اليد تحد كبير للدولة .. أيمن يونس يرحل عن الزمالك.. وتحديد مصير الـVAR في الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب الوطني لكرة اليد استفاد من وديتي اليابان قبل انطلاق المونديال.





أصيب مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية بفيروس كورونا، ودخل العزل المنزلي لحين التعافي.





يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته الجادة تحت إشراف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة روبيرتو جارسيا المدير الفني الأسباني للمنتخب ومجدي أبو المجد المدرب العام وذلك في معسكره الأخير بالقاهرة إستعدادا لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال في نسختها رقم ٢٧ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من الشهر الجاري .





أعلن النادي الإسماعيلي المصري سلبية مسحة كورونا قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه الرجاء المغربي في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقررة يوم الإثنين المقبل.





علق رضا عبد العال، على رد عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، على تصريحات فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية بالقعلة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





أعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم في الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بناء على الاتفاق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية، أنه لا يوجد أي نية لإلغاء تقنية الفيديو في مصر كما يتردد.





أكد حازم إمام، لاعب الزمالك، أنه تحدث بشكل ودي مع الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، بشأن ملف استمراراهما مع الفريق الأبيض.





كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات النادي الأهلي مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز.





استعرض الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومنتخب مصر عضلاته بنشر صورة حديثة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.





كشف أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي أن فرجاني ساسي متفهم وضع الفريق الحالي ويتمني الاستمرار مع الفريق هو ووكيله مهند عون.





أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج حسام حسن مهاجم سموحة حال رحيل مصطفى محمد.





وجه أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، عضوا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى اللجنة الخماسية بعد نجاحها في استكمال الدوري الماضي وتطبيق تقنية الفيديو.



