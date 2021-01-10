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رياضة

فورمة جديدة .. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم

الأحد 10/يناير/2021 - 03:22 ص
صدى البلد
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محمد سمير _ رنا اشرف
استعرض الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومنتخب مصر عضلاته بنشر صورة حديثة له علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة جديدة مستعرضا عضلاته في إحدى صالات الجيم.

وأثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟"، "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري إحباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد صلاح وفابينيو وفان دايك مع فريق ليفربول في صيف 2023.
فورمة جديدة .. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم
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