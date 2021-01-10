الإسماعيلي يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل موقعة الرجاء المغربي

أعلن النادي الإسماعيلي المصري سلبية مسحة كورونا قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه الرجاء المغربي في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقررة يوم الإثنين المقبل.





وقال الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": "الحمد لله.. سلبية عينة مسحات كورونا لجميع أفراد البعثة".





ووصلت بعثة الإسماعيلي إلى المغرب أمس الجمعة وخاض الفريق أول تدريباته اليوم السبت تحت الأمطار الغزيرة على الملعب الفرعي لستاد مراكش الكبير.





وحقق الإسماعيلي الفوز في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في شهر فبراير 2019 بهدف دون رد سجله التونسي فخر الدين بن يوسف.



