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توك شو

بدءا من 8 فبراير.. تعرف على تحديثات واتساب الجديدة ومتى يتم حذف حسابك

الأحد 10/يناير/2021 - 09:05 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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نورهان رأفت
كشف انفوجراف عرضته فضائية "سكاي نيوز" عن الخصوصية الجديدة لـ تطبيق " واتساب" ، وذلك بعد تحديث سياسته ، وإجبار 2 مليار مستخدم على الموافقة على شروط استخدام جديدة.

ولفت التقرير إلى أنه بدءا من 8 من فبراير المقبل، سيكون على كل مستخدمي "الواتساب" ، مشاركة بيانتهم مع تطبيق " فيسبوك"، وذلك للسماح للمعلنين بالتواصل مع عملائهم، وتحقيق إيرادات مالية ضخمة.

وأشارت الشركة إلى أن تلك البيانات تشمل معلومات شخصية، وجهات الإتصال، ولكن لا تشمل مصممي الرسائل، والتي ستظل مشفرة عن التحديث الجديد.

وأوضح الإنفوجراف أن التحديث الجديد، لن يؤثر على جودة التواصل، عبر التطبيق، وفي حالة عدم قبول السياسات الجديدة، يتم إغلاق حساب المستخدم.

وفي سياق آخر، قامت شركة جوجل Google الأمريكية بحذف تطبيق Parler من على تطبيقها Google Play، على خلفية أحداث الشغب التى شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي، من قبل عدد مناصرى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كما هددت شركة آبل بازالته من على متجرها.  
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