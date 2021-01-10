أخبار التكنولوجيا.. 5 تطبيقات تتفوق على واتسآب.. ومفاجآت جديدة في هواتف iPhone 13





نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:









ذكرت تسريبات أن هواتف iPhone 13 التى ستصدرتها شركة آبل الأمريكية فى شهر سبتمبر الفقادم ستأتى بعدد من المفاجآت الكبيرة منها أن الهواتف ستأتى بتوش أصغر من بكثير من هواتف iPhone 12 والتى تم إصدارها منذ عدة أشهر، والتى سببت أثارت غضبا بين عدد من المستخدمين.