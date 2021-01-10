أخبار التكنولوجيا.. 5 تطبيقات تتفوق على واتسآب.. ومفاجآت جديدة في هواتف iPhone 13

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:
ذكرت تسريبات أن هواتف iPhone 13 التى ستصدرتها شركة آبل الأمريكية فى شهر سبتمبر الفقادم ستأتى بعدد من المفاجآت الكبيرة منها أن الهواتف ستأتى بتوش أصغر من بكثير من هواتف iPhone 12 والتى تم إصدارها منذ عدة أشهر، والتى سببت أثارت غضبا بين عدد من المستخدمين.
كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف HUAWEI P50 PRO من شركة هواوى الصينى ، الذى يأتى ضمن مجموعة هواتف HUAWEI P50 ، ويتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة خاصة فى الشاشة مع دقة عالية فى الكاميرا .
كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية ستبدأ فى إطلاق عدد من الهواتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل، وذلك بدءا من نهاية الربع الأول فى العام الحالى 2021 أو بداية الربع الثانى، حيث من المقرر أن تبدأ شركات مثل سامسونج وشاومى وفيفو إطلاقها.
كشفت تسريبات أول صور لهاتف الفئة المتوسطة Galaxy A32 والتى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج خلال الأسابيع القادمة، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى انه سيصدر بسعر رخيص.
فى الساعات الماضية، قامت شركة جوجل Google الأمريكية بحذف تطبيق Parler من على تطبيقها Google Play، على خلفية أحداث الشغب التى شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي، من قبل عدد مناصرى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كما هددت شركة آبل بازالته من على متجرها.
تصدر رجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس، إيلون ماسك Elon Musk فى الساعات الماضية قائمة الأغنياء فى العالم، حيث استطاع التفوق على جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، ولكن لم يتوقف ماسك عند هذا الأمر فقد أثار الجدل ببعض تصريحاته عن عدد من التطبيقات.
تعد لعبة ببجى PUBG من أكثر ألعاب الفيديو ممارسة فى عدد كبير من دول العالم، خاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تخلو هواتف معظم المراهقين والشباب من اللعبة، حيث انها تتميز بإصداراتها المجانية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
زادت قاعدة مستخدمي تطبيق سيجنال Signal، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث احتل التطبيق قائمة تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شيوعًا بداية العام الجاري، بعد أن أشار إليه أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" في تغريدته قائلا استخدموا سيجنال "Use Signal".
كشفت شركة لينوفو Lenovo الصينية، عن أحدث إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسعر معقول يطلق عليه اسم Tab P11، ويتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بواسطة جميع أنواع وحدات المعالجة المركزية مثل معالج Snapdragon عبر وحدة المعالجة المركزية Intel إلى سلسلة Ryzen H من AMD مع رسومات Nvidia RTX.
فاجأ تطبيق WhatsApp واتسآب مستخدميه حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، بعدد من القرارت الخطيرة والتى أثارت جدلا كبيرا من المستخدمين دفعتهم إلى التحويل إلى التحويل من التطبيق إلى تطبيقات مراسلة أفضل، مع نية البعض إلى حذفه نهائيا وعدم استخدامه.
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أحدث هواتفها الذكية Redmi 9T، إلى الأسواق العالمية إلى جانب جهاز آخر يسمى Redmi Note 9T 5G، حيث يحتوى هاتف العلامة التجارية الصينية الجديد عددا من الميزات والإمكانيات القوية تنافس الأجهزة الرائدة مقابل سعر مناسب.