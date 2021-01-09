بالخطوات كيفية تحميل النسخة الكورية للعبة ببجى PUBG لـ آيفون وأندرويد وأجهزة الكمبيوتر

تعد لعبة ببجى PUBG من أكثر ألعاب الفيديو ممارسة فى عدد كبير من دول العالم، خاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تخلو هواتف معظم المراهقين والشباب من اللعبة، حيث انها تتميز بإصداراتها المجانية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





ومؤخرا تم إصدار النسخة الكورية من لعبة ببجى والتى تتوفر فقط على حسب النطاق الجغرافى، حيث لا يستطيع معظم اللاعبين الحصول عليها على هواتفهم، حيث تحتوى النسخة الكورية على عدد من الميزات الغير موجودة فى النسخة العادية، حيث تحتوى على عدد كبير من الأسلحة والخرائط والميزات الأخرى.









وبحسب موقع Sportskeeda فإن هناك عدد من الروابط التى من خلالها يتم تحميل النسخة الكورية مع تخطى الموقع الجغرافى، من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

كيفية تحميل ببجى PUBG على هواتف الآيفون والأندرويد





ويمكن تحميل اللعبة من خلال الدخول على هذا الرابط ، ثم القيام ب





قم بتحميل ملف APK وملف OBB.





فعل خيار مصادر غير معرفة من إعدادات الامان في هاتفك الذكى.





قم بتثبيت ملف اللعبة APK وبعد الانتهاء من التثبيت لا تقوم بفتح اللعبة

بعد إكتمال تثبيت اللعبة استخدم برنامج مدير الملفات وأنسخ ملف OBB التي قمت بتحميله ثم ادخل على هذا الرابط Android/OBB/com.tencent.ig





بعد نقل الملف بنجاح يمكنك فتح اللعبة.





كيفية تحميل تحميل ببجى PUBG على الكمبيوتر واللاب توب





ادخل على الموقع التالى على متصفح البحث فى جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك : https://syzs.qq.com/en/ وهو الموقع الرسمى للعبة ببجى لتحميل الإصدار الخاص بلعبة ببجى على جهاز الكمبيوتر .





اضغط على زر تحميل اللعبة وانتظر التحميل





قم بتشغيل برنامج التثبيت ثم قم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك





بعد تحميل اللعبة ، اضغط على تشغيل وابدأ اللعبة.



